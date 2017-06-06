Модрич раскрыл секрет победы "Реала" над "Ювентусом"

Полузащитник "Реала" Лука Модрич расскрыл секрет успеха в финальном матче Лиги чемпионов против "Ювентуса" (4:1). По словам хавбека, главный тренер Зинедин Зидан нашел слабое место в игре соперника.

– Зидан и его помощники нашли слабое место в обороне "Ювентуса", когда готовились к матчу, – цитирует Модрича Sportske Novosti. - У "Ювентуса" очень сильная защита, когда соперник наступает с помощью кроссов. Однако, если играть в стеночки через короткий пас, то туринский клуб становится не так хорош.

Мы неделю перед финалом работали над этим компонентом. Три гола из четырех были забиты именно так. Поэтому я поздравляю нашего тренера с такой находкой, которая принесла нам победу.