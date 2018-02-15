Модрич обманул арбитра матча "Реал" - "ПСЖ"

На 64-й минуте матча 1/8 финала Лиги чемпионов "Реал" – "ПСЖ" ошибся итальянский арбитр Джанлука Рокки, усмотревший фол в действиях Адриена Рабьо и наказавший полузащитника парижан штрафным ударом и желтой карточкой. Судье показалось, что Рабьо нарушил правила в борьбе с Лукой Модричем​. На самом же деле игрок "Реала" симулировал и обманул Рокки. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Реал" - "ПСЖ"