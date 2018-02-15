Модрич обманул арбитра матча "Реал" - "ПСЖ"

На 64-й минуте матча 1/8 финала Лиги чемпионов "Реал" – "ПСЖ" ошибся итальянский арбитр Джанлука Рокки, усмотревший фол в действиях Адриена Рабьо и наказавший полузащитника парижан штрафным ударом и желтой карточкой. Судье показалось, что Рабьо нарушил правила в борьбе с Лукой Модричем. На самом же деле игрок "Реала" симулировал и обманул Рокки. (Александр БОБРОВ)
СергейИванов
Тем интереснее будет ответный матч.
07:55
Патриот Сибири
Странно, что не упомянут Турбин. Прошла любовь?
06:29
Nikko45
Какие мысли после игры. Реал выиграл. Судья откровенно проплаченный Реалом. Модрич придурялся ,второй ракурс показали, там видно. Рамосу мяч в руку попал. Начо поставили ломать Неймара, ещё в первом тайме должно было быть 2 жёлтых у него, только во втором тайме судья удосужился. Роналду только с пенальти герой. столько моментов испохабил ,благо ему во 2 тайме в колено попали и гол образовался.Марсело великолепен. Не только гол забил, играл прекрасно.Не зря Роналду и Рамос не вклчены в число лучших игроков после матча. Будем ждать ответный матч. Ни за Реал,ни за ПСЖ , не болею.
01:44
fullerist
Бобров симулирует специалиста. Причем намного хуже, чем Модрич нарушение. Модричу можно поверить, а вот Боброву не верю давно
01:22
Язва
Может и обманул, но это явно не видно из предоставленных стопкадров. На первом - левая нога согнута, а на третьем - прямая. Какие выводы можно сделать? Автора статьи выдвинуть в действущие судьи - пусть показывает всем пример, как трактовать моменты надо.
01:19