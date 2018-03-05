Модрич и Кроос - в заявке "Реала" на матч с "ПСЖ"

"Реал" огласил заявку на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ"​. В нее попали полузащитники Лука Модрич и Тони Кроос, пропустившие несколько игр команды из-за травм. Первая встреча в мадриде завершилась победой Королевского клуба со счетом 3:1.

Заявка "Реала": Кейлор Навас, Кико Касилья, Лука Зидан, Даниэль Карвахаль, Хесус Вальехо, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Марселу, Тео Эрнандес, Ашраф Хакими, Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиру, Маркос Льоренте, Марко Асенсио, Иско, Матео Ковачич, Даниэль Себальос, Криштиану Роналду, Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Борха Майораль.

Матч "ПСЖ" – "Реал" пройдет завтра, 6 марта, и начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.