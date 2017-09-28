Миши Батшуайи: "Счастлив забить победный гол, но какая отличная игра была у "Челси"

Автор победного гола в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов между "Атлетико" и "Челси" (1:2) Миши Батшуайи​ остался восхищен игрой своей команды. Также он признался, что рад стать автором победного мяча.

"Если честно, я счастлив забить победный гол, но какая отличная игра была у "Челси"! Потрясающая производительность команды, которая понравилась всем", – написал Батшуайи на своей странице в Твиттере.

Трансляция матча "Атлетико" – "Челси"