Миши Батшуайи: "Счастлив забить победный гол, но какая отличная игра была у "Челси"

Автор победного гола в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов между "Атлетико" и "Челси" (1:2) Миши Батшуайи остался восхищен игрой своей команды. Также он признался, что рад стать автором победного мяча.
"Если честно, я счастлив забить победный гол, но какая отличная игра была у "Челси"! Потрясающая производительность команды, которая понравилась всем", – написал Батшуайи на своей странице в Твиттере.
Трансляция матча "Атлетико" – "Челси"
More seriously, Im happy to score the winning goal but what a great game we had !!! Terrific team performance enjoyed it all 💙💙💙 #KTBFFH pic.twitter.com/TnQOSxEcgN– Michy Batshuayi (@mbatshuayi) 27 сентября 2017 г.