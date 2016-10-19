Мишель Прюдомм: "Проблема "Брюгге" в том, что мы не забили второй мяч"

Главный тренер "Брюгге" Мишель Прюдомм остался доволен тем, как его команда сыграла с "Порту" (1:2) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов. По его словам, по качеству игры футболисты показали максимум.

– Учитывая доступных мне игроков, мы показали хороший футбол, – цитирует AS Прюдомма. – У нас был план на матч с "Порту", а проблемой стало то, что не забили второй мяч. У нас несколько раз была такая возможность. В гостях будет сложнее. Но мы должны сделать все возможное. Еще три игры впереди. Надеюсь, восстановившиеся после травм и вернувшиеся в строй игроки проявят себя.