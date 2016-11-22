01:37 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Мишель Прюдомм: "Лестер" и "Копенгаген" - настоящие убийцы"

0
0
0

Главный тренер "Брюгге" Мишель Прюдомм в преддверии матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Лестера" высоко оценил класс соперника. Он отметил, что его подопечным стоит внимательно отнестись к "лисам".

– "Лестер" вместе с "Копенгагеном" – две самые эффективные команды, – приводит официальный сайт УЕФА слова Прюдомма. – У "Порту" убивать интригу получается хуже. "Лестер" и "Копенгаген" – настоящие убийцы. Дай им один шанс, и они забьют. "Копенгаген" и "Лестер" показывают похожую игру, они демонстрируют вертикальный футбол. У них классные фланги и мощное нападение, к тому же эти команды очень опасны на "стандартах".

0
0
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 5-й тур
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Чемпионы по украденным шубам...

Правительственный спецборт Ту-214 едва не столкнулся с вертолетом в небе...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ