Мишель Прюдомм: "Лестер" и "Копенгаген" - настоящие убийцы"

Главный тренер "Брюгге" Мишель Прюдомм в преддверии матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Лестера" высоко оценил класс соперника. Он отметил, что его подопечным стоит внимательно отнестись к "лисам".

– "Лестер" вместе с "Копенгагеном" – две самые эффективные команды, – приводит официальный сайт УЕФА слова Прюдомма. – У "Порту" убивать интригу получается хуже. "Лестер" и "Копенгаген" – настоящие убийцы. Дай им один шанс, и они забьют. "Копенгаген" и "Лестер" показывают похожую игру, они демонстрируют вертикальный футбол. У них классные фланги и мощное нападение, к тому же эти команды очень опасны на "стандартах".