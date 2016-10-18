Мишель Прюдомм: "Главным конкурентом "Брюгге" за третье место в группе является "Порту"

Главный тренер "Брюгге" Мишель Прюдомм перед матчем Лиги чемпионов против "Порту" отметил, что его команде необходимо сделать все, чтобы иметь шансы на третье место в группе до последних матчей в группе. На данный момент бельгийская команда идет на последней строчке, имея 0 очко, а португальский коллектив имеет всего на 1 очко больше.

- Мы полагали, что фавориты группы - это "Лестер" и "Порту", а мы сразимся с "Копенгагеном" за третье место, - цитирует пресс-служба УЕФА Прюдомма. - Но после двух туров "Лестер" идет без потерь, у "Копенгагена" четыре очка, а "Порту" набрал только одно. В общем, теперь нашим главным конкурентом уже выглядят португальцы. Надо сделать все возможное, чтобы мы до последнего тура не потеряли турнирные перспективы. Если мы проиграем и третий матч, то все будет практически кончено. Естественно, провести оставшиеся три матча группового этапа все равно будет большой честью, но это уже не то.

Трансляция матча "Брюгге" - "Порту"