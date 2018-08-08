Мирча Луческу зашел в раздевалку "Спартака" после поражения от ПАОК

Бывший главный тренер "Зенита" Мирча Луческу зашел в раздевалку "Спартака" после матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против ПАОК (2:3). 73-летний специалист поприветствовал футболистов красно-белых нападающего Луиза Адриану и хавбека Фернанду, с которыми он вместе работал в "Шахтере".
После матча с @PAOK_FC в гости в нашу раздевалку к Луису @LuizAdriano_9 Адриано и Фернадо заглянул Мирча Луческу. Вместе они работали в донецком @FCShakhtar. #Спартак #ПАОКСпартак #Spartak #PAOKFCSM #ChampionsLeague pic.twitter.com/mR8tHDIdQj– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 8 августа 2018 г.
Отметим, что ПАОК возглавляет сын Мирчи Луческу - Рэзван. Ответный матч "Спартак" - ПАОК состоится в Москве 14 августа.
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