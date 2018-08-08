23:00 | Футбол — Лига чемпионов

Мирча Луческу зашел в раздевалку "Спартака" после поражения от ПАОК


Бывший главный тренер "Зенита"  Мирча Луческу зашел в раздевалку "Спартака" после матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против ПАОК (2:3). 73-летний специалист поприветствовал футболистов красно-белых нападающего Луиза Адриану и хавбека Фернанду, с которыми он вместе работал в "Шахтере".


Отметим, что ПАОК возглавляет сын Мирчи Луческу - Рэзван. Ответный матч "Спартак" - ПАОК состоится в Москве 14 августа. 

ПАОК - Спартак М

 

результаты опроса
40152 чел.
Пройдет ли "Спартак" ПАОК в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов?
Да
67.1%
Нет
32.9%
К комментариям
7
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. Отбор для "Спартака"
Материалы других СМИ