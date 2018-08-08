Мирча Луческу зашел в раздевалку "Спартака" после поражения от ПАОК

После матча с @PAOK_FC в гости в нашу раздевалку к Луису @LuizAdriano_9 Адриано и Фернадо заглянул Мирча Луческу. Вместе они работали в донецком @FCShakhtar. #Спартак #ПАОКСпартак #Spartak #PAOKFCSM #ChampionsLeague pic.twitter.com/mR8tHDIdQj