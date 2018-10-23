Миранда: "Месси не поможет "Барсе", и это повышает наши шансы на победу"

Защитник "Интера" Миранда - о матче с "Барселоной" в Лиге чемпионов и о травме Лионеля Месси.

- Месси не поможет "Барсе", и это повышает наши шансы на победу. Но давайте не забывать, что у "Барселоны" есть и другие замечательные футболисты, - цитирует бразильца официальный сайт УЕФА. - Луис Суарес - очень техничный, мощный и взрывной нападающий. Меня ждет очень интересная дуэль, и я надеюсь, что смогу его сдержать. Мы приехали сюда не для того, чтобы быть зрителями. У нас есть все, чтобы играть на победу и добиться ее.

Матч "Барселона" - "Интер" состоится 24 октября и начнется в 22.00 по московскому времени.

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