20:28 | Футбол — Лига чемпионов

Миранда: "Месси не поможет "Барсе", и это повышает наши шансы на победу"

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Защитник "Интера"  Миранда - о матче с "Барселоной" в Лиге чемпионов и о травме Лионеля Месси.

- Месси не поможет "Барсе", и это повышает наши шансы на победу. Но давайте не забывать, что у "Барселоны" есть и другие замечательные футболисты, - цитирует бразильца официальный сайт УЕФА. - Луис Суарес - очень техничный, мощный и взрывной нападающий. Меня ждет очень интересная дуэль, и я надеюсь, что смогу его сдержать. Мы приехали сюда не для того, чтобы быть зрителями. У нас есть все, чтобы играть на победу и добиться ее.

Матч "Барселона" - "Интер" состоится 24 октября и начнется в 22.00 по московскому времени.

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Барселона - Интер

 

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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/matches/round=2000980/match=2025096/index.html?iv=true

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 3-й тур. "Рома" - ЦСКА, "Локомотив" - "Порту"
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