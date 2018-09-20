Миралем Пьянич: "Удаление Роналду - абсурдно"

Полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич после матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Валенсии" (2:0) заявил, что в футболе порой происходят странные вещи. Футболист назвал удаление Криштиану Роналду абсурдным: португалец получил красную карточку на 29-й минуте за удар Джейсона Мурильо.

- Футбол - это странный вид спорта, - приводит Football Italia слова Пьянича. - В начале встречи мы могли вести 4:0, то это удаление просто абсурдно. Это напомнило мне матч с "Лионом" (в 2016-м году). Тогда мы смогли найти в себе силы собраться после удаления.

В Лиге чемпионов не используется система ВАР. Роналду может грозить трехматчевая дисквалификация.

Криштиану Роналду получил красную карточку. И начал рыдать

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