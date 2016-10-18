Миралем Пьянич: "Приятно вернуться туда, где для меня все началось по-настоящему"

Полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич перед матчем Лиги чемпионов с "Лионом" признался, что рад будет сыграть против своей бывшей команды. Босниец с 2008 по 2011 год выступал за французский коллектив.

- Счастлив снова оказаться здесь и сыграть против своей бывшей команды, - цитирует пресс-служба УЕФА Пьянича. - Я провел в "Лионе" замечательные годы. Здорово встретить людей, с которыми я работал на протяжении трех лет. Это делает меня счастливым. Я уехал отсюда около шести лет назад, сейчас у меня больше опыта. В последние годы я продолжал прогрессировать, а значит, расставание с "Лионом" принесло мне пользу. Приятно вернуться туда, где для меня все началось по-настоящему.

Трансляция матча "Лион" - "Ювентус"