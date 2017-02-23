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Миралем Пьянич: "Победа "Ювентуса" над "Порту" полностью заслуженна"

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Полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич после победы над "Порту" (2:0) в гостевом матче 1/8 финала Лиги чемпионов подчеркнул, что команде противостоял сильный соперник. При этом, по словам хавбека туринцев, победа "Ювентуса" заслуженна.

– В первом тайме мы могли бы достичь и более хорошего результата, но "Порту" хорошо оборонялся, – приводит официальный сайт УЕФА слова Пьянича. – "Порту" привык играть на таком уровне. Когда соперник устал, мы забили дважды за короткий промежуток времени, именно об этом нам говорил Аллегри. Он продолжал подсказывать нам и говорить, чтобы мы действовали спокойно и уверенно и ждали удобного момента, который обязательно настанет. Думаю, наша победа полностью заслуженна. Мы играли против серьезного оппонента, который, оставшись вдесятером, только и делал что оборонялся. Было непросто находить свободное пространство.

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