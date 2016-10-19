Миралем Пьянич: "Критика Буффона - бред"

Полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич после победы в матче группового турнира Лиги чемпионов над "Лионом" (1:0) подчеркнул, критика в адрес Джанлуиджи Буффона является несправедливой. По словам хавбека, голкипер часто выручает туринцев.

- "Лион" действовал хорошо, но мы бились, даже когда остались в меньшинстве, - приводит официальный сайт УЕФА слова Пьянича. - В конечном итоге "Ювентус" забил и набрал три очка, которые очень важны.

Буффон всегда выручает нашу команду. То, что его критикуют за небольшие ошибки - бред. Его роль в нашей команде очень важна. Буффон - лучший голкипер в мире.