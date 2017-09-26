Мирал Самарджич: "Марибору" будет трудно бороться со "Спартаком" за третье место в группе"

Защитник "Анжи" Мирал Самарджич отметил, что "Спартак" должен выиграть борьбу у "Марибора" за третье место в группе Лиги чемпионов. По словам игрока, который ранее выступал за словенцев, им не хватает опыта выступлений в еврокубках.

– Недавно "Спартак" упустил победу в стартовом матче Лиги чемпионов против "Марибора" (1:1). Не консультировались с бывшими партнерами по команде при подготовке к игре с красно-белыми?

– Нет, было достаточно посмотреть матч, чтобы все понять (смеется). Игру я смотрел и считаю, что она была равная. Моя бывшая команда на некоторых отрезках имела преимущество, но не смогла реализовать свои моменты. Во втором тайме инициатива была у "Спартака" — красно-белые заслуженно забили гол. В последние 10 минут "Марибор" снова перехватил инициативу и сравнял счет. Все закономерно. Мы в "Анжи" изучали этот матч, сделали свои выводы. А с игроками "Марибора" я не общался — я ушел оттуда семь лет назад, там осталось совсем немного футболистов, с которыми я играл.

– "Спартак" по манере игры в матче с "Анжи" был таким же, как в матче с "Марибором"?

– Думаю, "Спартак" играет в свою игру, следует своему игровому стилю и в зависимости от соперника незначительно его меняет. У красно-белых очень качественная линия атаки. А вот в обороне футболисты не такие сильные. В чем мы, "Анжи", убедились в ходе матча против них. Но в целом это хорошая команда.

– "Спартак" в состоянии что-то противопоставить "Ливерпулю" в предстоящем матче Лиги чемпионов?

– У "Ливерпуля" сейчас тоже проблемы — они проиграли в чемпионате Англии много матчей с крупным счетом. Так что "Спартак" может сыграть с ними успешно.

– "Марибор" сможет побороться со "Спартаком" за третье место в группе и выход в весеннюю часть Лиги Европы?

– Думаю, им будет очень тяжело. Сейчас это молодая и неопытная команда. Пока она не очень качественная.