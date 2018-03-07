Мино Райола: "Удаление Верратти? Роналду тоже протестовал, но его прощали"

Известный агент Мино Райола​ встал на защиту своего клиента защитника "ПСЖ" Марко Верратти, удаленного в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала" (1:2). По словам представителя, футболист был наказан за фол, который простили форварду мадридцев Криштиану Роналду.

– Удаление Верратти – суровое решение, – сказал в интервью Gazzetta dello Sport Райола. – До этого момента Марко был одним из лучших игроков на поле. Его протест был от расстройства. Роналду тоже протестовал, даже наглее, но не был наказан. Роналду был прощен, даже когда пытался отбиться от Дани Алвеса.