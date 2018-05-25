Министр спорта Украины об избиении болельщиков "Ливерпуля": "Провокаторы будут делать все, чтобы дестабилизировать ситуацию"

Министр спорта Украины Игорь Жданов прокомментировал инцидент с нападением на болельщиков "Ливерпуля" в Киеве. Английская команда сыграет в финале Лиги чемпионов против "Реала".

- Вчерашний инцидент с избиением болельщиков "Ливерпуля" свидетельствует о том, что отдельные провокаторы будут делать все, чтобы дестабилизировать ситуацию, - цитирует министра УНН. - Спасибо Нацполиции за оперативную реакцию и за то, что были задержаны те, кто избил болельщиков. Надеюсь на открытое и прозрачное расследование таких поступков.

Финал Лиги чемпионов "Реал" - "Ливерпуль состоится 26 мая в Киеве на стадионе "Олимпийский" и начнется в 21.45 по московскому времени.