12:57 | Футбол — Лига чемпионов

Министр спорта Украины об избиении болельщиков "Ливерпуля": "Провокаторы будут делать все, чтобы дестабилизировать ситуацию"

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Министр спорта Украины Игорь Жданов прокомментировал инцидент с нападением на болельщиков "Ливерпуля" в Киеве.  Английская команда сыграет в финале Лиги чемпионов против "Реала".

 - Вчерашний инцидент с избиением болельщиков "Ливерпуля" свидетельствует о том, что отдельные провокаторы будут делать все, чтобы дестабилизировать ситуацию, - цитирует министра УНН. -  Спасибо Нацполиции за оперативную реакцию и за то, что были задержаны те, кто избил болельщиков. Надеюсь на открытое и прозрачное расследование таких поступков.

Финал Лиги чемпионов "Реал" - "Ливерпуль состоится 26 мая в Киеве на стадионе "Олимпийский" и начнется в 21.45 по московскому времени.

Дополнительная информация

http://www.unn.com.ua/ru/news/1732603-zhdanov-pro-pobittya-fanativ-liverpulya-destabilizatsiya-situatsiyi

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КОММЕНТАРИИ (1)
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ЗЗ+

Странно, что не сказал "отдельные провокаторы из Москвы" :))))

13:16

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