Министр спорта Египта: "Восстановление Салаха займет две недели"

Министр спорта Египта Халед Абдель Азиз сообщил, что нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах должен попасть в заявку сборной Египта на чемпионат мира-2018. Форвард получил травму плеча в финале Лиги чемпионов против "Реала" (1:3) в столкновении с Серхио Рамосом.

"Если говорить на простом языке, то у него проблема со связками плечевого сустава. Ожидаемая продолжительность лечения - две недели. Медицинский штаб "Ливерпуля" в конатке с врачами сборной Египта. Они согласуют лечение. Мохамед останется в Ливерпуле, чтобы пройти реабилитацию, а затем присоединится к сборной в Италии.

Он должен быть в окончательной заявке сборной, которую огласим 4 июня. Ему нужно будет отдохнуть несколько дней после финала и потратить их на восстановление. Он будет выполнять специальные упражнения, чтобы быть готовым к этому времени", - написал министр в Фэйсбуке.

Напомним, сборная Египта является соперником сборной России по групповому турниру чемпионата мира-2018. Игра состоится 19 июня в Санкт-Петербурге. Ранее сообщалось, что из-за травмы плеча Салах может пропустить турнир.

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