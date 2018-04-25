Министр обороны Израиля хочет видеть Салаха в своей армии

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман выразил восторг от игры нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха. Он пошутил по поводу египтянина в своем Твиттере после матча 1/2 финала Лиги чемпионов с "Ромой" (5:2), в котором Салах оформил дубль и сделал две голевые передачи.
– Я позвонил начальнику штаба и попросил его пригласить Мохамеда Салаха в армию, – написал в своем Твиттере Либерман.
Интересно, что Салах был участником скандала, связанного с напряженными отношениями между Египтом и Израилем. В 2013 году форвард, выступавший тогда за "Базель", перед матчем с "Маккаби" из Тель-Авива не стал пожимать руки игрокам соперника, отвлекшись на завязывание шнурков, после чего заявил, что сделал это непреднамеренно.
alar
Известный факт: евреи придумали анекдот))
15:51
баламошка
Похвалил араба хитрый иудейский полководец. А арабов Палестины ты бомбить будешь или нет?
14:41