Милик был ограблен после матча с "Ливерпулем"

Нападающий "Наполи" Аркадиуш Милик был ограблен после матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (1:0). Как сообщает Il Mattino, поляк подвергся нападению, когда возвращался на своей машине домой. В два часа ночи ему дорогу преградил мотоцикл. Милик был вынужден остановиться. Один из злоумышленников подошел к нему, направил на него пистолет и потребовал отдать дорогие часы стоимостью 20 тысяч долларов. Затем оба грабителя в мотоциклетных шлемах скрылись.

Полиция начала расследование по поводу этого инцидента.