Миле Свилар: "Мог бы сыграть лучше в момент с голом"

Голкипер "Бенфики" Миле Свилар после поражения от "Манчестер Юнайтед" в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов (0:1) считает, что ему нужно было сыграть лучше в моменте с пропущенным голом. 18-летний вратарь вчера впервые сыграл в главном еврокубковом турнире.

- Думаю, что я мог бы сыграть лучше в момент с голом, но теперь уже ничего не сделаешь, этот момент не повлиял на меня, так как это часть процесса роста футболиста, - цитирует пресс-служба УЕФА Свилара. - Человек не может отмотать время назад. Это был важный момент, но это всего лишь игра. Цель "Бенфики" - выигрывать каждый матч, особенно на нашем стадионе с такими замечательными фанатами.

Трансляция матча "Бенфика" - "Манчестер Юнайтед" //

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