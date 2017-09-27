Михаил Вартапетов: "У Реброва подозрение на "кресты"

Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов после матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (1:1) подчеркнул, что у вратаря красно-белых Артема Реброва - подозрение на травму крестообразных связок колена.

- Подозрение на "кресты" у Реброва есть, тем более это уже прооперированное колено, но ясно будет завтра к вечеру, - сказал Вартапетов. - Ясно одно - сильный ушиб коленного сустава. Сейчас Артема забрали на допинг-контроль. Таковы правила, жеребьевка. Его же не увезли в больницу. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Напомним, что во втором тайме Ребров получил травму и не смог продолжить встречу.

Трансляция матча "Спартак" - "Ливерпуль" //

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