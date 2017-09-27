Михаил Вартапетов: "Травмы в "Спартаке"? Проклятье, злой рок. Возможно, и системность"

Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов после матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (1:1) подчеркнул, что в штабе есть мысли по поводу большего количества травм у игроков красно-белых.

- У Самедова спазм, - сказал Вартапетов. - Такое количество травм? Проклятье, злой рок. Но есть в этом, возможно, и системность. Мысли у нас по этому поводу есть, но озвучивать их сейчас не будем. (Филипп ПАПЕНКОВ)

В этой игре замены из-за повреждений потребовались Артему Реброву, у которого подозрение на "кресты", а также Ивелину Попову и Александру Самедову.

Трансляция матча "Спартак" - "Ливерпуль" //

Леонид Федун: "Кажется, у Реброва - "кресты" //

Массимо Каррера: "У Реброва разрыв "крестов"?! Я не в курсе" //

Травмы "Спартака". Их уже 24 за сезон!