Михаил Прокопец: "Наличие банана на поле не является актом расизма"

Спортивный юрист Михаил Прокопец прокомментировал появление банана на поле стадиона "Олимп-2" в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Ростов" - ПСВ (2:2). Он отметил, что наличие банана на газоне еще не является актом расизма.

- За бросание на поле постороннего предмета, будь то зажигалка или банан, предусмотрен штраф, - сказал Прокопец. - Но само наличие банана на поле не является фактом расизма, хотя этим можно оскорбить темнокожего футболиста.

- Выходит, УЕФА еще нужно доказать расистские намерения со стороны болельщиков?

- Мы не знаем, есть ли реакция УЕФА по этому эпизоду. Информации о рапорте арбитра матча нет, может, он не обратил внимание на это.

- И все же, в современном мире банан перестал быть просто продуктом питания.

- Иногда банан это просто банан. (Сергей АСТАХОВ)

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