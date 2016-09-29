13:02 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Михаил Прокопец: "Наличие банана на поле не является актом расизма"

Среда. Ростов-на-Дону. "Ростов" - "ПСВ" - 2:2. Банан на поле.
Среда. Ростов-на-Дону. "Ростов" - "ПСВ" - 2:2. Банан на поле.
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Спортивный юрист Михаил Прокопец прокомментировал появление банана на поле стадиона "Олимп-2" в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Ростов" - ПСВ (2:2). Он отметил, что наличие банана на газоне еще не является актом расизма.

- За бросание на поле постороннего предмета, будь то зажигалка или банан, предусмотрен штраф, - сказал Прокопец. - Но само наличие банана на поле не является фактом расизма, хотя этим можно оскорбить темнокожего футболиста.

- Выходит, УЕФА еще нужно доказать расистские намерения со стороны болельщиков?

- Мы не знаем, есть ли реакция УЕФА по этому эпизоду. Информации о рапорте арбитра матча нет, может, он не обратил внимание на это.

- И все же, в современном мире банан перестал быть просто продуктом питания.

- Иногда банан это просто банан. (Сергей АСТАХОВ)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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