06:29 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Михаил Осинов: "Все должно быть хорошо, раз "Ростов" жертвует чемпионатом России ради матча с ПСВ"

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Бывший капитан "Ростова" Михаил Осинов в интеревью "Известиям" выразил уверенность в том, что команде по силам занять третье место в своей группы Лиги чемпионов. Во вторник в Эйндховене россияне сыграют против ПСВ в заключительном туре этапа. В случае победы или ничьей подопечные "Ростов" займет третье место в группе и попадет в 1/16 финала Лиги Европы.

– Думаю, все должно быть хорошо, раз "Ростов" жертвует чемпионатом России ради матча с ПСВ, – сказал Осинов. – Думаю, они ставят все на то, чтобы пройти в весеннюю стадию еврокубков. Даже в игре с "Зенитом" некоторые игроки отдыхали и лишь во втором тайме вышли на замену – например, Владимир Гранат и Сердар Азмун. Я не говорю про игру с "Уралом", где, по сути, не было задействовано три четверти основного состава. Поэтому сейчас у "Ростова" основная цель – попадание в плей-офф Лиги Европы.

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Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/649610

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