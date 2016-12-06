Михаил Осинов: "Все должно быть хорошо, раз "Ростов" жертвует чемпионатом России ради матча с ПСВ"

Бывший капитан "Ростова" Михаил Осинов в интеревью "Известиям" выразил уверенность в том, что команде по силам занять третье место в своей группы Лиги чемпионов. Во вторник в Эйндховене россияне сыграют против ПСВ в заключительном туре этапа. В случае победы или ничьей подопечные "Ростов" займет третье место в группе и попадет в 1/16 финала Лиги Европы.

– Думаю, все должно быть хорошо, раз "Ростов" жертвует чемпионатом России ради матча с ПСВ, – сказал Осинов. – Думаю, они ставят все на то, чтобы пройти в весеннюю стадию еврокубков. Даже в игре с "Зенитом" некоторые игроки отдыхали и лишь во втором тайме вышли на замену – например, Владимир Гранат и Сердар Азмун. Я не говорю про игру с "Уралом", где, по сути, не было задействовано три четверти основного состава. Поэтому сейчас у "Ростова" основная цель – попадание в плей-офф Лиги Европы.