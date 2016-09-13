Михаил Осинов: "Бавария" обыграет "Ростов" со счетом 3:0"

Экс-полузащитник "Ростова" Михаил Осинов высказал мнение, что "Бавария" в игре группового турнира Лиги чемпионов сегодня разгромит ростовчан. Напомним, встреча начнется сегодня в 21.45 по московскому времени.

– Если подходить к предстоящей встрече "Ростова" и "Баварии" с оптимизмом, то стоит дать россиянам шанс на ничью, – сказал Осинов. – Но если смотреть на вещи реально, то "Ростову" будет очень тяжело. "Бавария" в отличной форме, показывает хорошие результаты в чемпионате Германии. "Ростов" ощутит на себе мощь "немецкой машины".

Что касается основного состава ростовчан, то, скорее всего, на поле выйдут Джанаев и Нобоа, пропускавшие последний матч в чемпионате страны. Мой прогноз на матч – 3:0 в пользу "Баварии". Хотя очень хочется, чтобы я ошибся. (Любовь КОНЯЕВА)