16:25 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Михаил Осинов: "Бавария" обыграет "Ростов" со счетом 3:0"

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Курбан БЕРДЫЕВ."Ростов": идущие на смерть!

Экс-полузащитник "Ростова" Михаил Осинов высказал мнение, что "Бавария" в игре группового турнира Лиги чемпионов сегодня разгромит ростовчан. Напомним, встреча начнется сегодня в 21.45 по московскому времени.

– Если подходить к предстоящей встрече "Ростова" и "Баварии" с оптимизмом, то стоит дать россиянам шанс на ничью, – сказал Осинов. – Но если смотреть на вещи реально, то "Ростову" будет очень тяжело. "Бавария" в отличной форме, показывает хорошие результаты в чемпионате Германии. "Ростов" ощутит на себе мощь "немецкой машины".

Что касается основного состава ростовчан, то, скорее всего, на поле выйдут Джанаев и Нобоа, пропускавшие последний матч в чемпионате страны. Мой прогноз на матч – 3:0 в пользу "Баварии". Хотя очень хочется, чтобы я ошибся. (Любовь КОНЯЕВА)

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Mark Krass

Ключ на старт.9, 8, 7, 6, 5 .....

17:05

PAPAZOL_

0:4

16:56

suiss

В Ростове все правильно и это главное. Это реальность.

16:46

suiss

Реализм - это когда яйца видно, а когда не видно, но ты знаешь, что они есть - это значит все правильно у мужиков.

16:46

andrei5116

играли бы так как предсказывают умники

16:38

П_о_в_а_р

Реалисты, мать... Драл Бекиич вас, реалистов, и будет драть.

16:31

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