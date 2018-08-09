Михаил Меркулов: "Спартак?" Есть амбиции играть в топ-клубе"

24-летний защитник "Урала" Михаил Меркулов в интервью Ural Sport прокомментировал информацию об интересе со стороны "Спартака".

– Как раз после окончания прошлого сезона в СМИ велось очень много разговоров о том, что вами интересуются в "Спартаке".

– Я читал об этом из прессы. И да, чего там скрывать, на меня выходили агенты и представители сразу нескольких клубов. Но я сразу всех переадресовываю на президента нашего клуба – Иванова Григория Викторовича.

У меня есть амбиции и желание играть в топ-клубе, как и у любого нормального футболиста и профессионала своего дела. На сегодняшний день я игрок "Урала" и все мысли у меня сконцентрированы на нашей команде.

В прошлом сезоне Меркулов провел 25 матчей в чемпионате России и сделал одну результативную передачу.

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