Михаил Грушевский: "Победа над "Реалом" - на 80 процентов заслуга ЦСКА"

Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский считает, что армейцы по делу обыграли "Реал" в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов. По его словам, определенную роль сыграли и проблемы мадридцев.

– Успех стал на 80 процентов заслугой красно-синих, а остальная доля – следствие проблем "Реала", – начал Грушевский. – Это прежде всего травмы ключевых игроков (Бэйла, Марселу, Иско. – Прим. "СЭ"), а также отсутствие Серхио Рамоса, который не только основной защитник, но и капитан, автор многих решающих голов. Одно только его отсутствие уже позволяет говорить, что "Реал" приехал не в оптимальном составе. Это, безусловно, оказалось на руку ЦСКА. Но армейцы провели фантастический по собранности и отдаче матч. Полностью выполнили тренерскую установку. (Арман Мкртчян)

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