Михаил Грушевский – о поражении ЦСКА от "Виктории": "Реализуй чехи пенальти, армейцы вернулись бы в игру"

Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал "СЭ" поражение армейцев в 5-м туре Лиги чемпионов от "Виктории" (1:2). После этой встречи российский и чешский клубы набрали по 4 очка, но команда из Пльзени опережает москвичей за счет победы в гостях, и перед заключительными встречами в группе занимает 3-е место, дающее путевку в 1/16 финала Лиги Европы. В последнем туре ЦСКА встретится в гостях с "Реалом".

– Не имею морального права сказать, что это незаслуженное поражение, – говорит Грушевский. – Не было факторов, которые от команды не зависят – досадных ошибок, еще чего-то. Судейство получилось очень качественным. Забавно, что один пенальти заработал Щенников, а второй он же привез. Аккуратная симметрия, грустная для нас.

Итог матча справедлив. ЦСКА сделал многое, чтобы позволить сопернику вернуться в игру, завладеть инициативой, сравнять счет. Если бы не было отрезка со счета 1:0 до 1:1, то, наверное, сказал бы, что!как развивались события после ничейного счета в матче – это досадное и несправедливое поражение для армейцев. Но нельзя никак оставить без внимания, то как мы отдали сопернику инициативу. Почему это произошло? Наблюдая за Гончаренко, мне казалось, что он был очень недоволен тем, как низко садились к своей штрафной, как раз за разом возникали угловые у наших ворот.

После счета 1:1, вновь увидел играющий в хороший футбол ЦСКА. Забей Сигурдссон или Обляков, думаю, что армейцы выиграли бы матч и настроение было совсем другим.

Реализуй в первом тайме пенальти чехи, ЦСКА быстрее бы вернулся в игру и раньше начал демонстрировать свой футбол. А получилось так, что ведем, да еще Акинфеев выручил – и все хорошо и благодушно. Может быть, это нас и подвело. Иногда в таких случаях полезно пропустить раньше, чем позже.

Не скажу, что удручен игрой команды. Скорее недоволен результатом. Мне не стыдно за футбол ЦСКА. Критики заслуживают многие игроки, но это дело тренеров. Продолжаю поддерживать и верить в красно-синих. Впереди тяжелейший матч с "Ростовом", а в декабре битва с "Реалом". Кажется, что миссия невыполнима, но иногда такие матчи оборачиваются радостными итогами.

– Чернов не показался слабым звеном в команде?

– Соглашусь, что Никита провел достаточно слабую встречу. И передачи он часто не туда давал и позицию неверно выбирал, часто ее проигрывал. Но он долго не выходил на поле. Никита, помню, провел фантастический матч против "Реала", а потом случился спад. Наверное, молодому игроку это свойственно. Но Чернов не заслуживает жесточайшей критики.

Скажу больше: Бекао хотя и смотрелся лучше Никиты, но все равно не так хорошо, как обычно. К Набабкину нет вопросов, к Диме Ефремову, который вышел во втором тайме и пахал, обострял, шел в атаку. Скажу также хорошие слова про Сигурдссона, несмотря на то, что при равном счете не забил самый важный момент в матче и не смог перевернуть игру в пользу ЦСКА. Человек, который пропустил неделю из-за гриппа. Мы все знаем, что это за болезнь – состояние вялости в организме и все в таком духе. Но исландец вышел, 90 минут отработал, жаль, что не забил, но я очень хотел бы его отметить. (Арман Мкртчян)