Михаил Грушевский: "Часть спартаковской общественности не способна безболезненно воспринимать достижения ЦСКА"

Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский считает, что болельщики "Спартака" пытаются принизить значимость победы армейцев над "Реалом" (1:0) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов. По его словам, нужно уметь радоваться за российские команды в еврокубках.

– У нас вчера был праздничный вечер, сегодня мы обмениваемся друг с другом исключительно радостными переживаниями, но если некоторая часть спартаковской общественности не способна безболезненно воспринимать достижения ЦСКА на европейской арене, то она должны научиться с этим жить, – отметил Грушевский. – Понимаю, что приятно вспоминать о том, что в свое время "Спартак" блистательно обыгрывал в "Лужниках" "Реал". Это достижение и достояние славной московской команды, и этого не отнять. Но как-то надо уметь мириться с тем, что другие клубы тоже имеют свою историю и свои великолепные победы. Так что ЦСКА добавляет вчерашний вечер в копилку немалых клубных успехов и идет дальше. (Арман Мкртчян)

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