Михаил Гершкович: "Спартак" становится похож на себя образца конца 90-х"

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович назвал ключевым моментом матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов между "Спартаком" и "Севильей" (5:1) сэйв Дмитрия Комбарова в начале второго тайма. По его мнению, игра красно-белых во встрече с андалусийцами - бальзам на душу зрителям.

- Если аналогии какие-то проводить, то игра с "Севильей", хотя она, на мой взгляд, все же стоит особняком, напомнила даже не столько прошлый сезон, сколько тот "Спартак" конца 90-х годов, который обыгрывал "Арсенал" и "Реал", - приводит "Р-Спорт" слова Гершковича. - Приятно, что "Спартак" становится похож на ту команду, которая громила многих не только у нас в стране, но и на международной арене. И громила именно за счет своей феерической игры, какую мы увидели во втором тайме с "Севильей".

Очень была драматичная игра, и все перевернула десятая минута второго тайма, когда Комбаров спас "Спартак". После этого футбольный бог повернулся лицом к "Спартаку", и мы все увидели, каким все-таки высоким уровнем мастерства обладают Промес, Глушаков и Мельгарехо. Просто было очень приятно смотреть на эту игру, это такой бальзам всем нам на душу. Но надо сказать, что проблемы в обороне никуда не делись, и надо отдать должное Александру Селихову.

Напомним, после трех туров "Спартак" занимает 2-е место в группе E, уступая "Ливерпулю" по дополнительным показателям. В 4-м туре столичная команда на выезде сыграет с "Севильей". Матч состоится 1 ноября.

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