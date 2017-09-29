Михаил Галактионов: "Кучаева можно сравнить с такими мастерами, как Титов и Широков"

Бывший главный тренер юношеской сборной России Михаил Галактионов отметил высочайший футбольный интеллект молодого полузащитника ЦСКА Константина Кучаева​. 19-летний россиянин отметился голом в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" (1:4).

– Сразу бросался в глаза высочайший футбольный интеллект Кучаева, незаурядное мышление, - отметил Галактионов. - Тонкий футболист, который хорошо работает с мячом. Такие мальчишки на вес золота. Способен принять нестандартное решение, выдать острый, скрытый пас. Очень умный игрок.

Кучаев тактически разносторонний исполнитель, способен действовать эффективно на нескольких позициях. У нас он в основном играл на месте атакующего полузащитника.

С большой натяжкой по стилю, манере можно сравнить с такими мастерами, как Егор Титов, Роман Широков. Они не обладали высокой скоростью, зато у них очень быстро ходил мяч. То есть эти исполнители могли одной передачей решить исход игры. Таких умных футболистов мало. Кучаев не взрывной игрок, но дистанционно бежит неплохо, выполняет большой объем, покрывает большие расстояния. (Виталий АЙРАПЕТОВ, Алексей МОРОЗ)