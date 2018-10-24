Михаил Дегтярев: "Сальвини должен извиниться перед российскими болельщиками"

Зампред правительства Италии Маттео Сальвини должен извиниться за свои высказывания о болельщиках ЦСКА, заявил председатель Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

– Он частый гость в Москве. По всем прежним высказываниям скорее симпатизант России. Сальвини грубо и низко высказался в адрес изувеченных в римском метро российских болельщиков.

Или это трудности перевода, или очень подлая позиция. Если его слова – правда, то ему следует публично извиниться перед нашими болельщиками", – сказал Дегтярев. (Александр Рогулев)

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