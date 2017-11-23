Михаэль Ланг: "Думаю, "МЮ" обыграет ЦСКА"

Защитник "Базеля" Михаэль Ланг выразил радость по поводу победы над "Манчестер Юнайтед" (1:0) в 5-м туре группового турнира Лиги чемпионов. Единственный гол записал на свой счет как раз Ланг.

– Это как сон, – цитирует RTS Ланга. – Я не могу поверить, что мы обыграли такого соперника. Хотя всегда верили в то, что способны на это. Я таких побед раньше не видел. Думаю, что в следующем туре "МЮ" обыграет ЦСКА. Нам же нужно взять хотя бы очко в игре с "Бенфикой". При нашей нынешней игре мы способны на это.