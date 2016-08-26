Михаэль Цорк: "Жеребьевка сулит дортмундской "Боруссии" спортивные проблемы"

Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк считает, что его команде будет не так просто бороться в одной группе Лиги чемпионов с "Реалом", "Спортингом" и "Легией". При этом он подчеркнул, что борьба будет увлекательной в любом случае.

– Нам досталась интересная группа, которая сулит большие спортивные проблемы, – цитирует AFP Цорка. – Снова будем играть с "Реалом". Делаем это почти каждый год. Мы уже старые знакомые. "Спортинг" и "Легия", возможно, не самые громкие имена на международной арене, но это очень сильные команды.