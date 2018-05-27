Михаэль Баллак: "Реал" заслужил победу в Лиге чемпионов"

Бывший полузащитник "Реала" Михаэль Баллак​ прокомментировал финал Лиги чемпионов, в котором мадридский клуб победил "Ливерпуль" 3:1. По словам Баллака, мадридцы заслужили победы.

– Очень необычно, что голкипер совершает две такие ошибки, которые совершил Кариус, – цитирует Sky Germany Баллака. – В любом случае, "Реал" заслужил победу. Мадридцы были более матерой командой сегодня. Лига чемпионов получила правильного победителя.