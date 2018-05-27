Михаэль Баллак: "Реал" заслужил победу в Лиге чемпионов"

Бывший полузащитник "Реала" Михаэль Баллак прокомментировал финал Лиги чемпионов, в котором мадридский клуб победил "Ливерпуль" 3:1. По словам Баллака, мадридцы заслужили победы.
– Очень необычно, что голкипер совершает две такие ошибки, которые совершил Кариус, – цитирует Sky Germany Баллака. – В любом случае, "Реал" заслужил победу. Мадридцы были более матерой командой сегодня. Лига чемпионов получила правильного победителя.
П_о_в_а_р_
Орнул с Майкла.))
08:19
Aliment
и давно он в Майклы записался?:)
06:04