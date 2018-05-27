05:14 | Футбол — Лига чемпионов

Михаэль Баллак: "Реал" заслужил победу в Лиге чемпионов"

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Бывший полузащитник "Реала" Михаэль Баллак​ прокомментировал финал Лиги чемпионов, в котором мадридский клуб победил "Ливерпуль" 3:1. По словам Баллака, мадридцы заслужили победы.

– Очень необычно, что голкипер совершает две такие ошибки, которые совершил Кариус, – цитирует Sky Germany Баллака. – В любом случае, "Реал" заслужил победу. Мадридцы были более матерой командой сегодня. Лига чемпионов получила правильного победителя.

Реал – Ливерпуль

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. Финал "Реал" - "Ливерпуль"
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КОММЕНТАРИИ (2)
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П_о_в_а_р_

Орнул с Майкла.))

08:19

Aliment

и давно он в Майклы записался?:)

06:04

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