Михаэль Баллак: "Бавария" всегда имеет шанс выиграть Лигу чемпионов"

Экс-полузащитник "Баварии" Михаэль Баллак считает, что его бывшая команда имеет шанс выиграть Лигу чемпионов. Также он отдал должное главному тренеру мюнхенцев Карло Анчелотти​.

- Я понимаю оптимизм Анчелотти, потому что он тренер лучшей команды, которая всегда имеет шанс выиграть Лигу чемпионов, - цитирует Goal Баллака. - Он много выиграл с разными командами и точно знает, как выиграть Лигу чемпионов. Это правильный способ двигаться к цели - нагло и позитивно.

"Бавария" - все еще команда со звездами, хотя она становится моложе. Анчелотти показал в прошлом, что он может работать с разными командами и разными игроками. С мюнхенцами он может достичь чего-то большого и выиграть Лигу чемпионов с тремя разными командами.