23:54 26 мая | Футбол — Лига чемпионов

Мидо: "Рамос намеренно травмировал Салаха"

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Бывший нападающий сборной Египта Мидо уверен, что защитник "Реала"Серхио Рамос нарочно нанес травму форварду "Ливерпуля" Мохамеду Салаху. Египтянин вынужден был покинуть поле в первом тайме финального матча Лиги чемпионов.

– Тот, кто понимает в футболе, может увидеть, что Рамос намеренно травмировал Салаха! – написал в своем Твиттере Мидо.

"СЭ" вел онлайн-трансляцию матча "Реал" - "Ливерпуль"

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. Финал "Реал" - "Ливерпуль"
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Kharyok1

Дурак этот Мидо. Была обычная борьба, в которой оба работали руками и оба не хотели уступать. Ну не повезло. Бывает. Тем более версия Мидо глупа, если вспомнить, что не ровен час Салах будет одноклубником Рамоса. Реал рассчитывает приобрести египтянина.

00:13

баламошка

Ничо он не хотел, схватил за руку Салаха и тот неудачно упал на плечо. Здоровья Салаху, пусть сыграет с Россией.

00:08

Излучение Гаврилова-Черенкова

Ну да, с расчётом, что в 1/8 финала на ЧМ Испании достанется Египет. Но без Салаха Египет может и не выйти из группы, и Испания попадёт на Уругвай

00:06

kb minsk

Чушь. Умышленно фолил- похоже. Но в таком эпизоде умышленно нанести травму -маловероятно.

23:57 26 мая

fifa_guru

не намеренно травмировал, но намеренно сделал захват. надеюсь ему всё вернется

23:55 26 мая

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