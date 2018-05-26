Мидо: "Рамос намеренно травмировал Салаха"

Бывший нападающий сборной Египта Мидо уверен, что защитник "Реала"Серхио Рамос нарочно нанес травму форварду "Ливерпуля" Мохамеду Салаху. Египтянин вынужден был покинуть поле в первом тайме финального матча Лиги чемпионов.

– Тот, кто понимает в футболе, может увидеть, что Рамос намеренно травмировал Салаха! – написал в своем Твиттере Мидо.

"СЭ" вел онлайн-трансляцию матча "Реал" - "Ливерпуль"