Мидо: "Рамос намеренно травмировал Салаха"

Бывший нападающий сборной Египта Мидо уверен, что защитник "Реала"Серхио Рамос нарочно нанес травму форварду "Ливерпуля" Мохамеду Салаху. Египтянин вынужден был покинуть поле в первом тайме финального матча Лиги чемпионов.
– Тот, кто понимает в футболе, может увидеть, что Рамос намеренно травмировал Салаха! – написал в своем Твиттере Мидо.
Kharyok1
Дурак этот Мидо. Была обычная борьба, в которой оба работали руками и оба не хотели уступать. Ну не повезло. Бывает. Тем более версия Мидо глупа, если вспомнить, что не ровен час Салах будет одноклубником Рамоса. Реал рассчитывает приобрести египтянина.
00:13
баламошка
Ничо он не хотел, схватил за руку Салаха и тот неудачно упал на плечо. Здоровья Салаху, пусть сыграет с Россией.
00:08
Излучение Гаврилова-Черенкова
Ну да, с расчётом, что в 1/8 финала на ЧМ Испании достанется Египет. Но без Салаха Египет может и не выйти из группы, и Испания попадёт на Уругвай
00:06
kb minsk
Чушь. Умышленно фолил- похоже. Но в таком эпизоде умышленно нанести травму -маловероятно.
23:57 26 мая
fifa_guru
не намеренно травмировал, но намеренно сделал захват. надеюсь ему всё вернется
23:55 26 мая