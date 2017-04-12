Метшин пообещал постричься налысо в случае попадания "Рубина" в еврокубки

Мэр Казани и президент "Рубина" Ильсур Метшин в интервью "Известиям" опроверг информацию о баснословных трансферных клуба. Он также пообещал постричься наголо в случае попадания команды в еврокубки по итогам нынешнего сезона. За восемь туров до конца национального первенства команда из столицы Татарстана находится на 10-м месте, отставая от зоны Лиги Европы на 7 очков.

– Летом прошлого года "Рубин" провел одну из самых масштабных трансферных кампаний в РФПЛ последних лет. Цифра в 40 миллионов евро, якобы потраченных на приобретения, соответствует действительности?

– Конечно, нет. Эти цифры не совсем корректны. Откуда их берут? Не понимаю, почему некоторым нашим футболистам приписывают зарплаты по 4 миллиона евро в год...

– Наверное, потому что были приобретены очень статусные игроки...

– Но не до таких же цифр. Суммы трансферов и контрактов вообще не принято публично обсуждать. Эти данные вам никто не раскроет, но те цифры, о которых пишут в СМИ, завышены в разы. Безусловно, планируя трансферную политику, мы на заседании попечительского совета "Рубина" посмотрели стоимость нашей команды. До лета прошлого года по совокупной стоимости игроков, согласно данным в открытом доступе, мы были десятыми в РФПЛ.

– Под открытым доступом вы имеете в виду данные сайта transfermarkt.de?

– Да. После летней трансферной кампании наш клуб по бюджету и подбору игроков стал одним из лидеров чемпионата России. Мы должны играть в Лиге чемпионов или Лиге Европы – других вариантов быть не может. Состав "Рубина" собирался именно под эту задачу. Поэтому ни о каком шестом-седьмом месте речи и быть не может. За исключением нынешнего сезона, на который мы конкретной задачи не ставили, поскольку главный тренер попросил нас дать ему время на то, чтобы собрать команду и наиграть ее. Но по итогам следующего сезона "Рубин" обязан попадать в зону еврокубков.

– Если "Рубин" попадет в Лигу Европы уже на следующий сезон, есть уверенность, что сможете соответствовать финансовому fair play УЕФА?

– В случае попадания "Рубина" в еврокубки по итогам нынешнего сезона я постригусь налысо от счастья. А что касается финансового fair play, то уверенность в его прохождении есть, сейчас мы работаем над этим.