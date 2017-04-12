Металлический предмет впился в подголовник сиденья в автобусе "Боруссии"

Взрывные устройства, которые повредили автобус "Боруссии", были начинены металлическими поражающими элементами. Один из них, как сообщила спикер федеральной прокуратуры Германии, попал в автобус и впился в подголовник сиденья.

На данный момент криминалисты разбираются, что за взрывчатое вещество было использовано преступниками и как работал взрывной механизм, информирует Bild. На данный момент как основная рассматривается версия о терроризме.

Напомним, что вчера перед четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов между "Боруссией" и "Монако", который должен был пройти в Дортмунде, произошел взрыв возле автобуса "шмелей". Вследствие этого встреча была перенесена на среду.

Из-за взрыва пострадал защитник "Боруссии" Марк Бартра. Футболист получил перелом лучевой кости, также в его руке обнаружилось инородное тело.

Взрыв у автобуса "Боруссии". Подробности