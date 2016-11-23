Месси забил 400-й гол "Барселоны" Луиса Энрике

Гол Лионеля Месси в ворота "Селтика" в матче группового турнира Лиги чемпионов стал для "Барселоны" 400-м под руководством Луиса Энрике. Специалист возглавил каталонцев в 2014 году и уже выиграл с ними 8 трофеев, включая Лигу чемпионов-2014/15.

📌 The goal from #Messi to open the scoring at Celtic Park is number 400 for Barça under Luis Enrique #FCBLive #CelticFCB pic.twitter.com/VtyOwLPo9H – FC Barcelona (@FCBarcelona) 23 ноября 2016 г.

Трансляция матча "Селтик" - "Барселона"