23:38 23 ноября | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Месси забил 400-й гол "Барселоны" Луиса Энрике

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Гол Лионеля Месси в ворота "Селтика" в матче группового турнира Лиги чемпионов стал для "Барселоны" 400-м под руководством Луиса Энрике. Специалист возглавил каталонцев в 2014 году и уже выиграл с ними 8 трофеев, включая Лигу чемпионов-2014/15. 

Трансляция матча "Селтик" - "Барселона"

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 5-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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saiga

Принял мюнхенцев? Сколько можно держать этого полного спортивного дилетанта на сайте! Это же неспорт-кибер, тут нужны не кибер-мозги.

23:54 23 ноября

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