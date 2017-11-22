Месси - в запасе "Барселоны" на матч с "Ювентусом"

Стали известны составы "Ювентуса" и "Барселоны" на матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Лидер атак каталонцев Лионель Месси начнет встречу на скамейке запасных. Полностью заявки команд выглядят следующим образом:

"Ювентус": Буффон - Барцальи, Беннатиа, Ругани - Куадрадо, Пьянич, Хедира, Сандру - Дибала, Дуглас Коста - Игуаин.

Запасные - Щенсны, Де Шильо, Маркизио, Матюиди, Асамоа, Бентанкур, Манджукич.

"Барселона": тер Штеген - Семеду, Пике, Юмтити, Динь - Ракитич, Бускетс, Иньеста - Деулофеу, Л. Суарес, Паулинью.

Запасные - Силлессен, Альба, Видаль, Фермален, Д. Суарес, Месси, Алькасер.

Матч "Ювентус" - "Барселона" начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.