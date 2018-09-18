Месси установил рекорд Лиги чемпионов, обогнав Роналду

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси оформил хет-трик в матче 1-го тура Лиги чемпионов-2018/19 против ПСВ (4:0) и установил новый рекорд турнира.

Теперь на счету 31-летнего аргентинца восемь матчей с тремя и более забитыми голами, а у его вечного соперника Криштиану Роналду таких игр семь.

Среди игроков, имеющих в активе три хет-трика, значится и нападающий "Спартака" Луиз Адриану. (Кирилл БУРДАКОВ)

Лидеры по числу хет-триков в Лиге чемпионов

Игрок Клубы Матчи Голы Хет-трики Лионель МЕССИ Барселона 126 103 8 КРИШТИАНУ РОНАЛДУ МЮ, Реал 153 120 7 Марио ГОМЕС Штутгарт, Бавария 44 26 3 ЛУИЗ АДРИАНУ Шахтер, Спартак 47 21 3 Филиппо ИНДЗАГИ Ювентус, Милан 81 46 3

Лига чемпионов: календарь матчей, расписание игр