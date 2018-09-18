Месси установил рекорд Лиги чемпионов, обогнав Роналду

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси оформил хет-трик в матче 1-го тура Лиги чемпионов-2018/19 против ПСВ (4:0) и установил новый рекорд турнира.
Теперь на счету 31-летнего аргентинца восемь матчей с тремя и более забитыми голами, а у его вечного соперника Криштиану Роналду таких игр семь.
Среди игроков, имеющих в активе три хет-трика, значится и нападающий "Спартака" Луиз Адриану. (Кирилл БУРДАКОВ)
Лидеры по числу хет-триков в Лиге чемпионов
|
Игрок
|
Клубы
|
Матчи
|
Голы
|
Хет-трики
|
Лионель МЕССИ
|
Барселона
|
126
|
103
|
8
|
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
|
МЮ, Реал
|
153
|
120
|
7
|
Марио ГОМЕС
|
Штутгарт, Бавария
|
44
|
26
|
3
|
ЛУИЗ АДРИАНУ
|
Шахтер, Спартак
|
47
|
21
|
3
|
Филиппо ИНДЗАГИ
|
Ювентус, Милан
|
81
|
46
|
3