22:10 | Футбол — Лига чемпионов

Месси установил рекорд Лиги чемпионов, обогнав Роналду

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Нападающий "Барселоны" Лионель Месси оформил хет-трик в матче 1-го тура Лиги чемпионов-2018/19 против ПСВ (4:0) и установил новый рекорд турнира.

Теперь на счету 31-летнего аргентинца восемь матчей с тремя и более забитыми голами, а у его вечного соперника Криштиану Роналду таких игр семь.

Среди игроков, имеющих в активе три хет-трика, значится и нападающий "Спартака" Луиз Адриану. (Кирилл БУРДАКОВ)

Лидеры по числу хет-триков в Лиге чемпионов

Игрок

Клубы

Матчи

Голы

Хет-трики

Лионель МЕССИ

Барселона

126

103

8

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

МЮ, Реал

153

120

7

Марио ГОМЕС

Штутгарт, Бавария

44

26

3

ЛУИЗ АДРИАНУ

Шахтер, Спартак

47

21

3

Филиппо ИНДЗАГИ

Ювентус, Милан

81

46

3

Лига чемпионов: календарь матчей, расписание игр

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1-й тур. "Локо" в Стамбуле, ЦСКА - в Пльзене
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