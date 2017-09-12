Месси сыграл на рояле гимн Лиги чемпионов

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси в преддверии матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ювентуса" выложил видеоролик на своей странице в Фейсбуке. Аргентинец на рояле исполнил гимн Лиги чемпионов - произведение Георга Фридриха Генделя "Садок-Священник".
Напомним, сегодня стартует групповой этап Лиги чемпионов. "Барселона" на своем поле примет "Ювентус". Начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.
Messi pianoda Çempionlar Liqasının himnini ifa edib https://t.co/xKbUlNQBXi #Messi #Barcelona #barcelonafc #barcelonayuventus #Football pic.twitter.com/r1HzQr1NIf– FED.AZ (@FEDAZNEWS) 12 сентября 2017 г.
delacrua
ахаха. норм ))
10:56