Месси, Суарес и Неймар - в стартовом составе "Барселоны" на матч с "Ювентусом"

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике огласил стартовый состав команды на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Ювентуса". С первых минут в составе каталонцев появится атакующее трио Лионель Месси – Луис Суарес – Неймар.

Полностью состав "Барселоны" выглядит следующим образом:

тер Штеген – Роберто, Пике, Юмтити, Альба – Ракитич, Бускетс, Иньеста – Месси, Суарес, Неймар.

Напомним, что матч "Барселона" – "Ювентус" состоится сегодня, 19 апреля, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи. Первая встреча команд в Италии завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.