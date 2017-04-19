Месси сравнялся с Пуйолем по количеству матчей в Лиге чемпионов

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси, появившийся на поле в основном составе команды на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Ювентуса", принял участие в 115-й игре в рамках главного европейского турнира на клубном уровне. Таким образом, аргентинец сравнялся по этому показателю с экс-капитаном каталонцев Карлесом Пуйолем.

Теперь Месси делит вместе с Пуйолем третье место по количеству игр в составе сине-гранатовых в Лиге чемпионов. Первое занимает бывший полузащитник команды Хави (151 игра), второе – Андрес Иньеста (122).

"СЭ" ведет трансляцию встречи. Первая встреча команд в Италии завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.