Месси пытался обыграть соперника, сидя на газоне

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси пытался исполнить необычный финт в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Спортинга" (1:0). Аргентинец в одном из эпизодов упал на газон, однако в сидячем положении он пожарнглировал мячом и пробросил его себе на ход.
Напомним, что эта встреча стала для аргентинца 593-й в составе каталонцев. По этому показателю он сравнялся с экс-защитником сине-гранатовых Карлесом Пуйолем, игравшим на профессиональном уровне с 1999 по 2014 год.
Lol, just look at Messi.– Az. (@AzeemA_) 27 сентября 2017 г.
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