Месси пытался обыграть соперника, сидя на газоне

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси пытался исполнить необычный финт в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Спортинга" (1:0). Аргентинец в одном из эпизодов упал на газон, однако в сидячем положении он пожарнглировал мячом и пробросил его себе на ход.

Напомним, что эта встреча стала для аргентинца 593-й в составе каталонцев. По этому показателю он сравнялся с экс-защитником сине-гранатовых Карлесом Пуйолем, игравшим на профессиональном уровне с 1999 по 2014 год.