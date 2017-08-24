Месси поздравил Роналду с наградой лучшему игроку прошлого сезона. Фото

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси поздравил форварда "Реала" Криштиану Роналду с наградой лучшему игроку сезона-2016/17. Игроки встретились на мероприятии в Монако, где состоялось вручение приза. Кроме аргетинца и португальца, на приз претендовал голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон.

Напомним, список из трех игроков был определен по итогам опроса жюри из 80 тренеров клубов, которые участвовали в групповых турнирах Лиги чемпионов и Лиги Европы прошлого сезона, а также 55 журналистов, выбранных Ассоциацией европейских спортивных изданий (ESM). От России голосовал заместитель шефа отдела футбола "СЭ" Александр Бобров.