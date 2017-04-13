Месси не принял участие в тренировке "Барсы" после поражения от "Ювентуса"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси не вышел на тренировку команды после поражения в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Ювентусом" (0:3), сообщает Marca. Аргентинец провел занятие в тренажерном зале вместе с Неймаром, который пропустит предстоящую игру чемпионата Испании с "Реал Сосьедад" из-за дисквалификации. Это не первый случай, когда Месси пропускает тренировку после матча. При этом клуб не сообщал ни о какой травме или недомогании футболиста.

Отмечается, что отношения главного тренера Луиса Энрике с командой ухудшились после его заявления на пресс-конференции о недостаточной интенсивности в игре подопечных. В среду перед занятием у специалиста состоялся разговор с футболистами о поражении в Турине, который длился около получаса.