12:22 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Месси назвал игрока "Манчестер Сити" "идиотом"

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После матча 4-го тура Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Манчестер Сити" нападающий каталонцев Лионель Месси по пути в раздевалку был оскорблен игроками английского клуба, сообщает Cadena Ser. В ответ звездный форвард назвал футболиста "горожан" идиотом.

29-летний аргентинец был настолько разъярен, что подошел к дверям в раздевалку соперника и потребовал, чтобы его обидчик вышел. Однако к Месси вышел лишь Серхио Агуэро, который постарался успокоить соотечественника и попросил его вернуться в свою раздевалку, чтобы принять душ перед вылетом в Барселону.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 4-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Блудный Свин

Гном раздухарился :)

13:43

Пови

Это все ЯЯ расизмом занимается! Обозвал Месси гномом! Посадить этого негра! ... на пальму)

12:52

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