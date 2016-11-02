Месси назвал игрока "Манчестер Сити" "идиотом"

После матча 4-го тура Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Манчестер Сити" нападающий каталонцев Лионель Месси по пути в раздевалку был оскорблен игроками английского клуба, сообщает Cadena Ser. В ответ звездный форвард назвал футболиста "горожан" идиотом.
29-летний аргентинец был настолько разъярен, что подошел к дверям в раздевалку соперника и потребовал, чтобы его обидчик вышел. Однако к Месси вышел лишь Серхио Агуэро, который постарался успокоить соотечественника и попросил его вернуться в свою раздевалку, чтобы принять душ перед вылетом в Барселону.
Блудный Свин
Гном раздухарился :)
13:43
Пови
Это все ЯЯ расизмом занимается! Обозвал Месси гномом! Посадить этого негра! ... на пальму)
12:52