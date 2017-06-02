Месси напутствовал Игуаина и Алвеса на матч с "Реалом"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси провел встречу с игроками "Ювентуса" перед финалом Лиги чемпионов между туринцами и "Реалом", сообщает Diario Gol. По данным источника, Месси встретился с нападающим Гонсало Игуаином и защитником Дани Алвесом.

Месси якобы напутствовал Игуаина и Алвеса на поединок против "Реала" и его лидера Криштиану Роналду.

Напомним, что финальный матч Лиги чемпионов "Ювентус" – "Реал" пройдет 3 июня в Кардиффе, начало игры в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.